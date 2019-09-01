В Кыштыме молодой человек сядет в тюрьму за разбой и покушение на убийство

Автор: КР от Вчера, 17:01 Категория: Происшествия

Как уже сообщалось на сайте «КР», в ноябре прошлого года в городскую больницу Кыштыма поступила женщина с ножевыми ранениями. Подозреваемого в нападении мужчину задержали через три дня.

Следствием было установлено, что местный житель 1988 года рождения, находясь в алкогольном опьянении, пришёл к входной двери магазина «Фарт» в районе Нижнего Кыштыма, ожидая его закрытия. Дождавшись момента, когда продавец вышла из торгового зала в тамбур здания, подошёл к ней вплотную и потребовал передать ему деньги. Она спросила: «Что?!!». И мужчина тут же нанёс ей восемь ударов в область живота, два удара в область кистей рук и один удар в область спины.

Женщина стала кричать, спугнув тем самым нападавшего.

На днях преступнику вынесли приговор. Как сказали сайту «КР» в пресс-службе Кыштымского городского суда, мужчина признан виновным в разбое и покушении на убийство. В общей сложности ему предстоит провести в тюрьме 11 лет и шесть месяцев.

Также судом назначено ему дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок один год шесть месяцев. Приговор ещё не вступил в законную силу.