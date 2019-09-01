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Житель Кыштыма может лишиться свободы за удар кулаком

Автор: КР от Вчера, 12:19 Категория: Происшествия

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Конфликт разыгрался, когда 32-летний житель нашего города пришёл навестить своего ребёнка и встретил нового сожителя его матери.  

 

Найти общий язык мужчинам не удалось. От словесной перепалки они перешли к драке. Отец ребёнка нанёс несколько ударов кулаком 50-летнему сопернику. После очередного удара тот упал и ударился головой.

 

– Скорая помощь доставила пострадавшего в приёмный покой кыштымской городской больницы. У него диагностировали сотрясение головного мозга, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

 

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.


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