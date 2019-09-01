В Кыштыме в туалете одного из колледжей сегодня обнаружили студента без признаков жизни Автор: КР от Сегодня, 11:56 Категория: Происшествия 0 В начале десятого утра в полицию поступил звонок из кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа. В туалете, расположенном на втором этаже, было обнаружено тело бездыханного юноши 2003 года рождения. В кыштымском филиале Южно-Уральского государственного колледжа пока никаких комментариев не дают. Учебный процесс не остановлен. Побывавшему на месте трагедии журналисту «КР» стало известно, что юноша учился на первом курсе колледжа. Тело студента уже переправлено в морг. Последними колледж из правоохранительных органов совсем недавно покинули криминалисты, обследовавшие место ЧП. Редакция «КР» дальнейшую информацию опубликует позднее. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить