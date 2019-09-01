В Кыштыме пожарные обнаружили в дыму тело пожилой женщины с травмой головы Автор: КР от Сегодня, 09:48 Категория: Происшествия 0 Фото Бориса Самойлова из социальных сетей. Вчера на пульт дежурного пожарной части № 38 в 17:28 минут поступило сообщение о задымлении в одной из квартир на Карла Либкнехта, 129. На вызов тут же выехали две автоцистерны и одна пожарная машина с лестницей. На подмогу к месту происшествия прибыла и автоцистерна из пожарной части № 117. Оказалось, что в квартире под номером 79 тлели вещи. Как сказали сайту «КР» в пожарной части № 38, тление продолжалось очень длительное время, так как концентрация газов была запредельной. На кухне огнеборцы обнаружили женщину 1937 года рождения без признаков жизни. Визуально у неё была травма головы. Пожарные вызвали сотрудников полиции и следственного отдела по городу Кыштыму. Сегодня судмедэкспертиза установит причину смерти женщины, которая при жизни имела ограниченные возможности здоровья. Она передвигалась только с помощью специальных ходунков. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить