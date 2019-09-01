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В Кыштыме девушка в одиночку украла металл с территории Уралпромснаба

Автор: КР от Сегодня, 16:41 Категория: Происшествия

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Сотрудники кыштымской полиции передали в суд материалы дела о краже металлических изделий. Её совершила 26-летняя жительница нашего города.

 

Проникнув на территорию ООО «Уралпромснаб» на улице Огнеупорная, она похитила чужое имущество, причинив владельцу ущерб на сумму 13 500 рублей.

 

Теперь ей грозит штраф, в 15 раз превышающий сумму ущерба, либо назначение исправительных, обязательных работ или лишение свободы.

 

– Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 – кража. Девушка находится под подпиской о невыезде, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова.


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