В Кыштыме девушка в одиночку украла металл с территории Уралпромснаба Автор: КР от Сегодня, 16:41 Категория: Происшествия 0 Сотрудники кыштымской полиции передали в суд материалы дела о краже металлических изделий. Её совершила 26-летняя жительница нашего города. Проникнув на территорию ООО «Уралпромснаб» на улице Огнеупорная, она похитила чужое имущество, причинив владельцу ущерб на сумму 13 500 рублей. Теперь ей грозит штраф, в 15 раз превышающий сумму ущерба, либо назначение исправительных, обязательных работ или лишение свободы. – Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 – кража. Девушка находится под подпиской о невыезде, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить