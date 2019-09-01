Спасатели из Кыштыма завершили поиски пропавшего грибника. Его нашли мёртвым. Автор: КР от Сегодня, 12:03 Категория: Происшествия 0 Житель из Каменска-Уральского приехал за грибами в Каслинский район вместе с сыном ещё 2 сентября. В лесу они разошлись в разные стороны. Вскоре пенсионер сообщил ему по телефону, что заблудился, после чего больше на связь не выходил. Спустя пять дней было найдено тело 64-летнего мужчины. Как сообщили сайту «КР» в поисково-спасательном отряде города Кыштыма, спасатели прочёсывали местность в течение трёх дней. Затем поиски продолжали полицейские Каслинского района, родные и волонтёры поисковых отрядов «Рысь», «Снежинск-спас», «Лиза Алерт». Причины смерти пока неизвестны. В эти дни в Каслинском районе шли проливные дожди, а температура воздуха опускалась до плюс шести градусов. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить