» » Спасатели из Кыштыма завершили поиски пропавшего грибника. Его нашли мёртвым.

Спасатели из Кыштыма завершили поиски пропавшего грибника. Его нашли мёртвым.

Автор: КР от Сегодня, 12:03 Категория: Происшествия

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Житель из Каменска-Уральского приехал за грибами в Каслинский район вместе с сыном ещё 2 сентября. В лесу они разошлись в разные стороны. Вскоре пенсионер сообщил ему по телефону, что заблудился, после чего больше на связь не выходил.

 

Спустя пять дней было найдено тело 64-летнего мужчины.

 

Как сообщили сайту «КР» в поисково-спасательном отряде города Кыштыма, спасатели прочёсывали местность в течение трёх дней.

 

Затем поиски продолжали полицейские Каслинского района, родные и волонтёры поисковых отрядов «Рысь», «Снежинск-спас», «Лиза Алерт».

 

Причины смерти пока неизвестны.

 

В эти дни в Каслинском районе шли проливные дожди, а температура воздуха опускалась до плюс шести градусов.


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