В Кыштыме подозреваемые в похищении ноутбука прокололись при покупке продуктов

Автор: КР от Сегодня, 13:43 Категория: Происшествия

Фото предоставлено пресс-службой

межмуниципального отдела МВД России "Кыштымский"

Работники торгового зала компьютерного магазина «Omega electronics», расположенного на улице Ленина, 15а, обнаружили пропажу ноутбука.

Под подозрение в краже попали двое мужчин и женщина. Полиция объявила их в розыск. Получить фото подозреваемых удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения в соседнем магазине «Пятёрочка», куда они зашли купить продукты.

Полицейские просят тех, кто узнал подозреваемых, позвонить в дежурную часть по телефонам: 8 (351-51) 4-46-61 или 02.