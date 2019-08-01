Недалеко от Кыштыма выпал град размером с куриное яйцо Автор: КР от Сегодня, 14:06 Категория: Происшествия 0 Вчера вечером в Снежинске прошёл сильный дождь с грозой, выпали осадки в виде крупного града. Дороги были завалены сломавшимися ветками. Но главный удар приняли на себя автомобили. Жители Снежинска написали в социальных сетях, что многие автомобили, оставленные на улице, пострадали от града размером с куриное яйцо. На крышах и багажниках не менее 100 машин обнаружены вмятины. В огромных лужах водители потеряли государственные номера. Многие дома оказались подтоплены, кровли не защищали от такого обилия осадков. Стихия разбушевалась не на шутку и в городе Касли. Там град нанёс серьёзный ущерб урожаю. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить