Недалеко от Кыштыма выпал град размером с куриное яйцо

Автор: КР от Сегодня, 14:06 Категория: Происшествия

Вчера вечером в Снежинске прошёл сильный дождь с грозой, выпали осадки в виде крупного града. Дороги были завалены сломавшимися ветками. Но главный удар приняли на себя автомобили.

Жители Снежинска написали в социальных сетях, что многие автомобили, оставленные на улице, пострадали от града размером с куриное яйцо. На крышах и багажниках не менее 100 машин обнаружены вмятины.

В огромных лужах водители потеряли государственные номера.

Многие дома оказались подтоплены, кровли не защищали от такого обилия осадков.

Стихия разбушевалась не на шутку и в городе Касли. Там град нанёс серьёзный ущерб урожаю.