В Кыштыме полиция разыскивает грабителей в масках

Автор: КР от Сегодня, 17:54 Категория: Происшествия

Четверо неизвестных, одетые в чёрную одежду и маски, взломали ночью дверь в магазин «Пятёрочка» на улице Горелова. Это произошло ещё в июне.

Оказавшись в торговом зале, мужчины похитили дорогой алкоголь разных марок и сигареты. Общая сумма ущерба составила 85 тысяч 900 рублей.

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции, было возбуждено уголовное дело по статье 158 – кража. Сейчас ведётся следствие и необходима информация очевидцев.

Свидетелей ночной кражи просят позвонить в дежурную часть полиции по телефонам: 8 (351-51) 4-46-61 или 02.