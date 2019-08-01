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В Кыштыме полиция разыскивает грабителей в масках

Автор: КР от Сегодня, 17:54 Категория: Происшествия

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Четверо неизвестных, одетые в чёрную одежду и маски, взломали ночью дверь в  магазин «Пятёрочка» на улице Горелова. Это произошло ещё в июне.

 

Оказавшись в торговом зале, мужчины похитили  дорогой алкоголь разных марок и сигареты. Общая сумма ущерба составила 85 тысяч 900 рублей.

 

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции, было возбуждено уголовное дело по статье 158 – кража. Сейчас ведётся следствие и необходима информация очевидцев.

 

Свидетелей ночной кражи просят позвонить в дежурную часть полиции по телефонам: 8 (351-51) 4-46-61 или 02.


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