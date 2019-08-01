В Кыштыме полиция разыскивает грабителей в масках Автор: КР от Сегодня, 17:54 Категория: Происшествия 0 Четверо неизвестных, одетые в чёрную одежду и маски, взломали ночью дверь в магазин «Пятёрочка» на улице Горелова. Это произошло ещё в июне. Оказавшись в торговом зале, мужчины похитили дорогой алкоголь разных марок и сигареты. Общая сумма ущерба составила 85 тысяч 900 рублей. Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции, было возбуждено уголовное дело по статье 158 – кража. Сейчас ведётся следствие и необходима информация очевидцев. Свидетелей ночной кражи просят позвонить в дежурную часть полиции по телефонам: 8 (351-51) 4-46-61 или 02. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить