В Кыштыме от укуса гадюки погибла овчарка

Автор: КР от Вчера, 16:46 Категория: Происшествия

Змея напала на домашнее животное в садоводческом товариществе «Кварц», расположенном рядом с Каслинским трактом.

Как удалось выяснить сайту «КР», хозяева одного из дачных участков услышали визг собаки. Подойдя к ней, они увидели, что рядом ползает гадюка. Змею удалось убить, однако вскоре самочувствие овчарки ухудшилось и она умерла.

Хозяева собаки – жители Озёрск. В этом году они уже убивали на своём садовом участке взрослую гадюку. В этот раз незваной гостьей стала змея поменьше, видимо, из выведенного потомства.