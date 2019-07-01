В Кыштыме от укуса гадюки погибла овчарка Автор: КР от Вчера, 16:46 Категория: Происшествия 0 Змея напала на домашнее животное в садоводческом товариществе «Кварц», расположенном рядом с Каслинским трактом. Как удалось выяснить сайту «КР», хозяева одного из дачных участков услышали визг собаки. Подойдя к ней, они увидели, что рядом ползает гадюка. Змею удалось убить, однако вскоре самочувствие овчарки ухудшилось и она умерла. Хозяева собаки – жители Озёрск. В этом году они уже убивали на своём садовом участке взрослую гадюку. В этот раз незваной гостьей стала змея поменьше, видимо, из выведенного потомства. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить