Под Кыштымом после трагедии в Хабаровском крае закрыли палаточный лагерь

Автор: КР от Вчера, 16:44 Категория: Происшествия

Напомним, проверки палаточных лагерей по всей стране начались после пожара 22 июля на базе отдыха «Холодоми» в Солнечном районе Хабаровского края. Тогда пострадали семеро детей и четыре взрослых. Четыре ребёнка погибли.

В районе посёлка Слюдорудник кыштымская полиция ещё раз проверила палаточный лагерь, который был разбит там ещё в начале июня. Менее двух месяцев назад в нём находились одни взрослые. А после несчастного случая в Хабаровском крае полиция выявила нахождение там… 32 детей.

После этого прокуратура Кыштыма организовала межведомственную проверку с участием пожарных, МЧС, управления гражданской защиты, Роспотребнадзора и представителей администрации Кыштымского городского округа. Были выявлены множественные нарушения в организации отдыха детей. Одна только пожарная служба изложила их на трёх листах форматом А4.

Организатором палаточного лагеря явилась Светлана Пермина, психолог из Челябинска. Занятия с детьми проходили по разработанной ею методике. А сам лагерь был разбит, якобы, от уральского отделения Академии психологических наук.

Однако, как показала полицейская проверка, такого отделения уже давно не существует. Светлана Пермина какие-либо подтверждающие документы так и не предоставила. Было принято решение о закрытии палаточного лагеря.

– В минувшую субботу мы вновь выехали в этот лагерь. А накануне вечером наши сотрудники уже начали звонить родителям детей с уведомлением о закрытии лагеря и просьбами забрать их оттуда, – сказал сайту «КР» начальник кыштымской полиции Юрий Добрецкий. – Когда мы приехали, в лагере никого из детей не оказалось. Пермина пояснила нам, что они отправились в поход. Но пояснить, кто из взрослых ушёл с вместе ними она нам, не смогла. Мы тут же начали организованное обследование лесного массива.

Наконец, дети были обнаружены. Вместе с ними находились один мужчина 1992 года рождения, ученик Светланы Перминой, и трое 18-летних молодых людей. Все они без документов. В лагерь были вызваны представители администрации Кыштымского городского округа и органов опеки.

К месту обнаружения детей из Кыштыма прибыл автобус управления по делам образования и бригада скорой помощи.

Но доставить детей автобусом до посёлка Слюдорудник не удалось. При открывании люка в нём осыпалось стекло. Никто из детей не пострадал. Медики осмотрели каждого ребёнка.

– Пока к нам ехал другой автобус, дети вместе с нами пошли пешком до школы в посёлке Слюдорудник, благо это недалеко, – рассказывает Юрий Добрецкий. – Сотрудники этого учебного заведения приготовили для них чай, перекус и воду. После того, как полицейские переписали имена и фамилии каждого ребёнка и сверили их со списком, детей отправили в лагерь на обед. К этому времени стали подъезжать родители.

Сейчас в лагере осталась лишь одна семья с детьми – это было их собственное желание. Всех остальных домой забрали родители.

Полиция Кыштыма продолжает проверку всей информации, поулченной от Светланы Перминой. После этого материалы будут переданы в следственный отдел города Кыштыма, которому предстоит вынести правовую оценку её действий.

Ранее в челябинских СМИ начала появляться информация о якобы недипломатичном поведении кыштымских полицейских. Журналисты черпали её из социальных сетей, не сильно утруждая себя проверкой реальных фактов всего происходящего.