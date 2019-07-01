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Жителю Кыштыма грозит лишение свободы за кражу у знакомого 280 тысяч рублей

Автор: КР от Сегодня, 11:53 Категория: Происшествия

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Компания молодых людей отдыхала в деревне Аязгулова Аргаяшского района. Житель Кыштыма, 1970 года рождения, заметил, что в барсетке его приятеля находится довольно крупная сумма денег.

 

Ночью, убедившись, что все спят и за ним никто не следит, он похитил деньги из сумки – брасетка находилась в открытом автомобиле. Пострадавший обратился в полицию. Полицейские довольно быстро установили личность похитителя.

 

В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ – кража. Максимальное наказание – лишение свободы сроком до шести лет.

 

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Челябинской области, украденные деньги подозреваемый распорядился потратил. Однако приобретённое им имущество уже изъято.

 

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.


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