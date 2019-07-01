В Кыштыме мошенники сняли порчу с местной жительницы за 413 тысяч рублей

Автор: КР от Вчера, 12:29 Категория: Происшествия

Потерпевшая, увидев в начале июля по телевизору рекламу экстрасенсорной помощи, решила воспользоваться предлагаемыми услугами. Позвонив по указанному номеру телефона, она изложила оператору все свои жалобы. Оператор представился целителем.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, за каждую рекомендацию по снятию порчи жительница Кыштыма переводила «доброжелателям» деньги. Мошенники предупредили её: нельзя сообщать о сеансах своим близким и родственникам, так как это может повлиять на результаты исциления.

Ущерб потерпевший составил 413 тысяч рублей. Во время одого из сеансов она даже приобрела дорогостоящий аппарат для снятия порчи.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники кыштымской полиции установили, что номера телефонов злоумышленников зарегистрированы в Москве. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Личность и местонахождение подозреваемых лиц устанавливают сотрудники уголовного розыска.

Полиция настоятельно рекомендует всем гражданам не доверять рекламным объявлениям гадалок и экстрасенсов как на телевидении, радио, так и в сети интернет. Помните, что их мошенничество обернётся для вас тратой денег и потерей нервов. Бдительность стоит проявить и всем родственникам пожилых людей, с ними нужно провести профилактические беседы.

О любых фактах обмана немедленно сообщайте в дежурную часть отдела полиции по круглосуточным телефонам 02, 112 или по «телефону доверия» МВД России по Челябинской области: 8-351-268-85-94.