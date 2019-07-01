В Кыштыме на проезжей части улицы сгорел автомобиль Автор: КР от Сегодня, 15:30 Категория: Происшествия +1 Фото из группы ВКонтакте МЧС Аргаяш, Кыштым, Карабаш Сообщение о возгорании автомобиля «ВАЗ-2106» на улице Республики поступило на пульт пожарной охраны сегодня в 13 часов 29 минут. Машина вспыхнула напротив бывшего здания профессионального лицея № 30. Прибывшие на место пожарные ликвидировали открытое горение. Сейчас проводится проверка по выяснению причины возгорания. Автомобиль сгорел полностью. Водитель вовремя выбрался из машины. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить