» » В Кыштыме на проезжей части улицы сгорел автомобиль

В Кыштыме на проезжей части улицы сгорел автомобиль

Автор: КР от Сегодня, 15:30 Категория: Происшествия

  • Не нравится
  • +1
  • Нравится

Фото из группы ВКонтакте МЧС Аргаяш, Кыштым, Карабаш

 

Сообщение о возгорании автомобиля «ВАЗ-2106» на улице Республики поступило на пульт пожарной охраны сегодня в 13 часов 29 минут. Машина вспыхнула напротив бывшего здания профессионального лицея № 30.

 

Прибывшие на место пожарные ликвидировали открытое горение. Сейчас проводится проверка по выяснению причины возгорания.

 

 

Автомобиль сгорел полностью. Водитель вовремя выбрался из машины.


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter