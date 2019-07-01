В Кыштыме полиция задержала грабителя по горячим следам Автор: КР от Вчера, 16:36 Категория: Происшествия 0 Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции, 44-летний местный житель зашёл в магазин «Ариант» на улице Ленина, взял с прилавка бутылку водки и направился к выходу. Продавец попыталась его остановить, но это оказалось безуспешно. Полиция по горячим следам задержала мужчину. Он оказался пьяным. Ущерб составил всего 256 рублей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 – грабёж. В качестве наказания грабителю грозят обязательные, исправительные работы или арест. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить