В Кыштыме полиция задержала грабителя по горячим следам

Автор: КР от Вчера, 16:36 Категория: Происшествия

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции, 44-летний местный житель зашёл в магазин «Ариант» на улице Ленина, взял с прилавка бутылку водки и направился к выходу. Продавец попыталась его остановить, но это оказалось безуспешно.

Полиция по горячим следам задержала мужчину. Он оказался пьяным.

Ущерб составил всего 256 рублей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 – грабёж. В качестве наказания грабителю грозят обязательные, исправительные работы или арест.