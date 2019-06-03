В Кыштыме в суд направлено уголовное дело в отношении продавцов магазина за растрату

Автор: КР от Сегодня, 17:06 Категория: Происшествия

При проведении ревизии в магазине «Евросеть», который раньше располагался на улице Карла Либкнехта, была выявлена пропажа товара и денег.

– Сумма недостачи составила 133 тысячи рублей, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – В ходе расследования было установлено, что к хищению причастны директор и трое продавцов.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 – «Присвоение или растрата». Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

Материалы уголовного дела направлены в суд.