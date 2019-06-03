В Кыштыме в денежный оборот попали поддельные купюры Автор: КР от Сегодня, 12:08 Категория: Происшествия 0 Купюра в пять тысяч рублей была обнаружена при пересчёте денег в расчётно-кассовом центре. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 – изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. В другом случае пятитысячную фальшивку выявили в одном из банков нашего города при обмене денег местным жителем. Сейчас купюра отправлена на исследование. Всего с начала этого года в Кыштыме выявлено шесть поддельных денежных купюр. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить