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В Кыштыме в денежный оборот попали поддельные купюры

Автор: КР от Сегодня, 12:08 Категория: Происшествия

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Купюра в пять тысяч рублей была обнаружена при пересчёте денег в расчётно-кассовом центре. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 – изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

 

В другом случае пятитысячную фальшивку выявили в одном из банков нашего города при обмене денег местным жителем. Сейчас купюра отправлена на исследование.

 

Всего с начала этого года в Кыштыме выявлено шесть поддельных денежных купюр.


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