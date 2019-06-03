В Кыштыме студент решил подработать наркокурьером

Автор: КР от Сегодня, 12:58 Категория: Происшествия

По его словам, деньги ему нужны были на оплату обучения в кыштымском филиале Южно-Уральского государственного колледжа.

В прошлом году в социальной сети ВКонтакте 18-летнему кыштымцу пришло предложение подработать курьером. Незнакомец предлагал высокий заработок. Третьекурсника ЮУГК не смутило даже то, что за эти деньги он должен был делать на территории нашего округа закладки с наркотическим веществом.

Однако набрать обороты криминальный бизнес не успел – юноша был задержан. Почти год он находился под домашним арестом. Следствию удалось доказать два факта сбыта синтетических наркотиков и ещё 26 эпизодов – покушения на сбыт.

– Молодой человек обвинялся в сбыте и покушении на сбыт наркотических средств, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь Кыштымского городского суда Елена Казакова. – Всё это относится к разряду особо тяжких преступлений.

Суд учёл положительные характеристики подсудимого, состояние его здоровья, а также активное сотрудничество со следствием. По совокупности всех преступлений студента приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и заключили под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Челябинский областной суд.