В Кыштыме здание бывшей начальной школы стало головной болью для пожарных

Автор: КР от Сегодня, 12:55 Категория: Происшествия

Как уже сообщалось на сайте «КР», после того, как из бывшей начальной школы № 2 в районе Коноплянки съехали все постояльцы реабилитационного центра «Тёплый дом», это стало головной болью для огнеборцев.

В середине мая огонь повредил здесь 50 квадратных метров кровли. А учитывая, что это заброшенное здание сразу облюбовали лица без определённого места жительства, причинно-следственную связь установить совсем нетрудно. Тем более что прежние обитатели оставили после себя много хлама.

В минувший вторник на пульт дежурного пожарной части № 38 в 16:44 поступило сообщение об очередном возгорании по этому адресу. На ликвидацию огня выехали 13 огнеборцев, две единицы техники этой пожарной части и одна – из 117-й. Были задействованы все три пожарных ствола. Дополнительно привлекли три звена огнеборцев в специальных защитных костюмах, которые боролись с пламенем внутри помещений.

Площадь возгорания составила 110 квадратных метров, при этом произошло обрушение части крыши. К счастью, никто из пожарных не пострадал.

На место были вызваны представители администрации округа и полиция, так как основная версия, которую ещё предстоит доказать, – это поджог.

Спустя девять часов, в 3:05 ночи, здесь снова разгорелось пламя, но уже в другой части здания. Его тушили 14 огнеборцев, были привлечены две единицы техники и автолестница.

Как сказали «КР» в пожарной части № 38, в семь утра была обнаружена канистра с запахом легковоспламеняющейся жидкости. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Крыша в итоге обрушилась.

В пожарной части опасаются, что если администрация Кыштымского городского округа не решит вопрос судьбы здания, выезжать им туда придётся ещё ни один раз.