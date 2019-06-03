Детские сады Кыштыма лишились ноутбуков

Автор: КР от Сегодня, 14:39 Категория: Происшествия

Фото предоставлено пресс-службой межмуниципального отдела МВД России "Кыштымский"

Первая кража произошла 7 июня после 16 часов. Из шестой группы детского сада № 20, расположенного на улице Красной Звезды, 101, был похищен ноутбук Lenovo.

По записям с камер видеонаблюдения удалось установить, что это сделал незнакомый мужчина. Возможно, он передвигается на автомобиле Nissan March или Lifan Smily белого цвета.

Доступ в детский сад для него оказался свободным. Так уже повелось в нашем городе, что несмотря на неоднократные происшествия, калитки и двери в детских садах зачастую открыты. Как следствие зайти в группы к детям может любой проходимец.

– Сегодня поступило заявление о краже ещё двух ноутбуков этой же марки из детского сада № 12 в микрорайоне Каолиновый. Предположительно хищение совершено в период с 7 по 10 июня, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – По словам работников детсада, скорее всего, ноутбуки украли в минувшую пятницу, когда родители пришли за своими детьми и в группах было многолюдно.

Полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения.