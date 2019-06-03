В Кыштыме шквалистый ветер повалил дерево на два автомобиля

Автор: КР от Вчера, 12:21 Категория: Происшествия

Это произошло вчера. Дерево рухнуло на автомобили «Лада» и «ВАЗ»,припаркованные возле подъезда жилого дома на улице Карла Либкнехта, 109.

Прибывшие на место ЧП работники управляющей компании «Доверие» вызволили машины из плена. При этом они указали водителям, что те поставили свои авто практически вплотную к подъезду дома, а это не место для парковки.

Теперь владельцам автомобилей придётся обращаться в суд за компенсацией ущерба, хотя, согласно ПДД, вряд ли он встанет на их сторону.

Тем более что днём ранее региональное управление МЧС со ссылкой на гидрометцентр разослало всем предупреждение о том, что на Южном Урале ожидаются сильные порывы ветра до 27 метров в секунду. Эта информация была доступна и на интернет-ресурсах.