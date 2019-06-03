В Кыштыме лжегазовщик обокрал пенсионеров

Автор: КР от Вчера, 14:39 Категория: Происшествия

Вчера в частный дом на улице Маяковского, 6 зашёл мужчина, который представился сотрудником газовой службы. Он объяснил хозяевам, что должен проверить газовую плиту и систему газоснабжения.

Незнакомец был одет в синий костюм, напоминающий рабочую форму. При себе у него были папка с документами и барсетка. На вид ему 25-30 лет, среднего телосложения, темноволосый.

Супруги пенсионного возраста поверили лжегазовщику и впустили его в дом. Когда он ушёл, они обнаружили пропажу 60 тысяч рублей.

Как сообщили сайту «КР» в кыштымской полиции, ведётся розыск подозреваемого. Будет составлен его фоторобот.

В очередной раз напоминаем, что специалисты газовой службы работают в спецодежде и предъявляют соответствующее удостоверение. Прежде чем впустить в дом незнакомца, нужно позвонить в аварийную службу по телефону 04, с мобильного – 104 и уточнить, действительно ли проводится техническая проверка.