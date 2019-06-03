В Кыштыме посетители кафе остались без телефонов

Автор: КР от Сегодня, 10:39 Категория: Происшествия

Вчера вечером в кафе «Эгоист» на улице Республики, 35 произошла кража телефонов Honor и Huawei.

Ущерб составил почти 38 тысяч рублей.

– По записям с камер видеонаблюдения выяснилось, что телефоны прихватил с собой неизвестный мужчина в возрасте примерно 35 лет, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Его рост около 170 сантиметров. Он был одет в тёмно-синие джинсы и белую футболку. На левом плече заметна татуировка в виде нескольких красных полос.

Сотрудники полиции обращаются к жителям Кыштыма, узнавшим похитителя по описанию, позвонить в дежурную часть по телефонам: 4-46-61 или 02.