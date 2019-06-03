На станции под Кыштымом ликвидировали возгорание пассажирского поезда

Автор: КР от Вчера, 14:55 Категория: Происшествия

Инцидент произошёл на станции Бижеляк, которая находится в 24 километрах от Кыштыма.

Задымление было обнаружено в локомотиве пассажирского поезда № 341 сообщением Оренбург – Нижневартовск в 14:45. Его ликвидировали прибывшие на место пожарные расчёты.

Как сообщается в пресс-релизе Южно-Уральской железной дороги, никто из пассажиров не пострадал. Людей из двух ближайших к локомотиву вагонов перевели в другие.

Задержка поезда составила более часа, но в Екатеринбург он прибыл по расписанию, наверстав в пути отставание от графика.