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На станции под Кыштымом ликвидировали возгорание пассажирского поезда

Автор: КР от Вчера, 14:55 Категория: Происшествия

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Инцидент произошёл на станции Бижеляк, которая находится в 24 километрах от Кыштыма.

 

Задымление было обнаружено в локомотиве пассажирского поезда № 341 сообщением Оренбург – Нижневартовск в 14:45. Его ликвидировали прибывшие на место пожарные расчёты.

 

Как сообщается в пресс-релизе Южно-Уральской железной дороги, никто из пассажиров не пострадал. Людей из двух ближайших к локомотиву вагонов перевели в другие.

 

Задержка поезда составила более часа, но в Екатеринбург он прибыл по расписанию, наверстав в пути отставание от графика.


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