На станции под Кыштымом ликвидировали возгорание пассажирского поезда Автор: КР от Вчера, 14:55 Категория: Происшествия 0 Инцидент произошёл на станции Бижеляк, которая находится в 24 километрах от Кыштыма. Задымление было обнаружено в локомотиве пассажирского поезда № 341 сообщением Оренбург – Нижневартовск в 14:45. Его ликвидировали прибывшие на место пожарные расчёты. Как сообщается в пресс-релизе Южно-Уральской железной дороги, никто из пассажиров не пострадал. Людей из двух ближайших к локомотиву вагонов перевели в другие. Задержка поезда составила более часа, но в Екатеринбург он прибыл по расписанию, наверстав в пути отставание от графика. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить