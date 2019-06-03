В Кыштыме появился охотник за дармовым шампунем Автор: КР от Вчера, 09:55 Категория: Происшествия 0 Фото предоставлено пресс-службой межмуниципального отдела МВД "Кыштымский" Волна краж из сетевых магазинов в нашем городе продолжается. Сами же их владельцы и порождают это явление, экономя на службе безопасности. Редкий случай, когда воришек ловят за руку. Зачастую они спокойно проходят мимо кассы, а порой и с загруженными доверху товаром тележками. Только спустя несколько часов, когда работники магазина просматривают записи с камер видеонаблюдения, они фиксируют кражи. Тогда и обращаются в полицию. – В этот раз обращение поступило от работников магазина «Дикси», который расположен на улице Карла Либкнехта, 113, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Неизвестный мужчина похитил 23 флакона шампуня. Он попал в объектив видеокамеры. Сотрудники полиции ведут поиск подозреваемого и просят горожан, узнавших мужчину на этом изображении, позвонить в дежурную часть по телефонам: 4-46-61 или 02. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить