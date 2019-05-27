Жительница Кыштыма убила своего сожителя Автор: КР от 27-05-2019, 13:15 Категория: Происшествия 0 Вчера около шести часов вечера кровавая драма разыгралась в одной из комнат общежития на улице Юлии Ичёвой, 183. Между 35-летней жительницей нашего города и её 48-летним сожителем произошла ссора. Оба в этот момент были в состоянии алкогольного опьянения. В приступе агрессии женщина схватила нож и ударила обидчика. Из-за полученного ранения он скончался. – Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 – убийство, – сообщила сайту «КР» следователь следственного отдела по городу Кыштыму Наталья Столбикова. – Женщина задержана. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить