Жительница Кыштыма убила своего сожителя

Автор: КР от 27-05-2019, 13:15 Категория: Происшествия

Вчера около шести часов вечера кровавая драма разыгралась в одной из комнат общежития на улице Юлии Ичёвой, 183.

Между 35-летней жительницей нашего города и её 48-летним сожителем произошла ссора. Оба в этот момент были в состоянии алкогольного опьянения.

В приступе агрессии женщина схватила нож и ударила обидчика. Из-за полученного ранения он скончался.

– Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 – убийство, – сообщила сайту «КР» следователь следственного отдела по городу Кыштыму Наталья Столбикова. – Женщина задержана.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет.