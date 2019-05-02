В Кыштыме учитель украл ноутбук

Автор: КР от Вчера, 17:26 Категория: Происшествия

Пропажа обнаружилась во время инвентаризации при увольнении работника школы. Он пользовался техникой в ходе учебного процесса. Ущерб оценивается примерно в 40 тысяч рублей.

– Номер школы не разглашается, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – В настоящий момент стоимость ноутбука возмещена частично. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 – кража.

Бывшему учителю грозит до трёх лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.