В Кыштыме учитель украл ноутбук Автор: КР от Вчера, 17:26 Категория: Происшествия 0 Пропажа обнаружилась во время инвентаризации при увольнении работника школы. Он пользовался техникой в ходе учебного процесса. Ущерб оценивается примерно в 40 тысяч рублей. – Номер школы не разглашается, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – В настоящий момент стоимость ноутбука возмещена частично. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 – кража. Бывшему учителю грозит до трёх лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить