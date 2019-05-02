В Кыштыме разыскивают угнанный автомобиль

Автор: КР от Сегодня, 12:54 Категория: Происшествия

Чёрный Datsun был угнан с земельного участка на улице Ясная, где строится дом. Территория была огорожена, но никаких других средств безопасности владелец участка не предусмотрел – отсутствовали видеонаблюдение и сигнализация.

– Угонщики без труда проникли через забор. Ущерб от похищения автомобиля составил 250 тысяч рублей, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Ведётся поиск. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 – кража.

Сотрудники полиции напоминают кыштымцам, что не нужно оставлять без присмотра имущество.