В Кыштыме заброшенная начальная школа стала приютом для бомжей и местом возгорания

Автор: КР от Сегодня, 12:09 Категория: Происшествия

Вчера в 19:36 на пульт дежурного пожарной части № 38 поступило сообщение от очевидцев возгорания бывшей начальной второй школы на улице Вайнера. Это здание в последние годы занимал недавно расформированный реабилитационный центр «Тёплый дом».

На место выехали три пожарных расчёта и 12 человек личного состава пожарной части. Огнеборцы обнаружили дым из-под крыши. Улица была заполнена запахом гари.

На тушение возгорания ушло два с половиной часа. Проблема усугублялась тем, что по всему зданию было оставлено большое количество мусора.

Как сказала сайту «КР» одна из местных жительниц, после того, как съехал «Тёплый дом», люди не раз взламывали замки и растаскивали оставшееся имущество. Это место облюбовали для ночёвок лица без определённого места жительства.

Огонь повредил 50 квадратных метров кровли, внутри сгорело много хлама. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются надзорными органами.