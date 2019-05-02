В Кыштыме мошенники похитили деньги с банковских карт по новой схеме

Автор: КР от Сегодня, 11:52 Категория: Происшествия

Две жительницы нашего города 59 и 66 лет практически в одно время обратились в полицию с заявлениями о краже денег с их банковских карт. Обе получали на них пенсии.

По словам женщин, реквизиты они никому не передавали, как и сами карты. Смартфоны, в которых установлены банковские онлайн-приложения, тоже всегда были при них.

– В одном случае было снято пять тысяч рублей, в другом – 2400, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова. – Списания происходили на одну и ту же неизвестную карту частями по 500-700 рублей. Каким образом удалось их похитить, ещё предстоит выяснить.

Судя по всему, мошенники изобрели новую схему похищения денег.

Сотрудники полиции призывают кыштымцев проявлять бдительность при обращении с банковскими картами: никому не сообщайте их пароли и реквизиты, не отвечайте на подозрительные звонки и сообщения. Если же мошенники получили доступ к счетам, нужно сразу заблокировать карты и обратиться в полицию.