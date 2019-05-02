В Кыштыме отдыхающие в сауне перекалили трубу. Возник пожар

Автор: КР от Сегодня, 12:15 Категория: Происшествия

Вчера в начале десятого часа вечера на пульт дежурного пожарной части № 38 поступило сообщение о возгорании в банно-прачечном комплексе «Колизей» в районе Южной. На место происшествия выехало три единицы пожарной техники.

До прибытия огнеборцев все, кто находился в двухэтажном кирпичном здании, были эвакуированы.

Как сказали сайту «КР» в пожарной части № 38, профессиональные действия пожарного звена и своевременный вызов предотвратили распространение огня по всему банному комплексу. Причиной пожара стала неправильная эксплуатация дымохода. Отдыхающие в сауне просто перекалили трубу.

Возгорание на площади пяти квадратных метров причинило ущерб владельцам сауны в размере 30 тысяч рублей. При этом, по оценке пожарных специалистов, удалось спасти от огня имущество на шесть миллионов рублей.

За день до этого в Кыштыме на улице Леонида Каскова, 24, сгорел дом. Полностью повреждены кровля и 80 квадратных метров стен. Причина, как и ущерб, устанавливаются.