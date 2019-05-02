В Кыштыме мужчина, пострадавший от укуса змеи, находится в реанимации

Автор: КР от Вчера, 10:35 Категория: Происшествия

Это произошло вчера вечером в районе Нижнего Кыштыма, неподалёку от озера Светленькое.

Житель города Миасса отправился в лес за берёзовым соком. В это время его и укусила гадюка.

Пострадавший был доставлен в городскую больницу им. А. П. Силаева. В настоящее время мужчина находится в отделении реанимации. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.

Это первый случай укуса гадюки в нынешнем сезоне на территории Кыштымского городского округа.