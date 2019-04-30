В Кыштыме рецидивист попался на краже норковой шубы Автор: КР от Вчера, 12:13 Категория: Происшествия 0 Сотрудники кыштымской полиции разыскивали 30-летнего жителя нашего города за ряд совершенных им преступлений. Он прятался у разных знакомых, периодически меняя адреса своего пребывания. Погостив у очередных приятелей, разыскиваемый в очередной раз решил сменить адрес и даже город. При этом он прихватил с собой чужую норковую шубу. Чтобы замести следы, поехал в Миасс и продал там эту шубу. Но деньги потратил быстрее, чем его задержали. – Ущерб от кражи составил 40 тысяч рублей, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Возбуждено уголовное дело по статье 158 – кража. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Рецидивист арестован. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить