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В Кыштыме рецидивист попался на краже норковой шубы

Автор: КР от Вчера, 12:13 Категория: Происшествия

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Сотрудники кыштымской полиции разыскивали 30-летнего жителя нашего города за ряд совершенных им преступлений. Он прятался у разных знакомых, периодически меняя адреса своего пребывания.

 

Погостив у очередных приятелей, разыскиваемый в очередной раз решил сменить адрес и даже город. При этом он прихватил с собой чужую норковую шубу. Чтобы замести следы, поехал в Миасс и продал там эту шубу. Но деньги потратил быстрее, чем его задержали.

 

– Ущерб от кражи составил 40 тысяч рублей, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Возбуждено уголовное дело по статье 158 – кража. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

 

Рецидивист арестован.

 


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