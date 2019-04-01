В соседнем с Кыштымом городе накрыли подпольный цех по изготовлению оружия

Автор: КР от Вчера, 17:35 Категория: Происшествия

Фото пресс-службы УФСБ

Сотрудники управления федеральной службы безопасности по Челябинской области провели спецоперацию в Озёрске. Были задержаны двое жителей этого города, подозреваемых в незаконном обороте оружия.

Они развернули свою деятельность с большим размахом. Травматическое, газовое и выхолощенное оружие перетачивалось в полноценное боевое. Делали они это на станках и профессиональном оборудовании.

При задержании было изъято более 20 единиц огнестрела и патроны.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, возбуждено уголовное дело по статьям 222 и 223Уголовного кодекса РФ за хранение и незаконное изготовление оружия.