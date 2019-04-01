Рядом с Кыштымом вырубили лес на полмиллиона рублей

Автор: КР от Сегодня, 14:28 Категория: Происшествия

Сотрудники полиции межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» возбудили уголовное дело по статье 260 Уголовного кодекса РФ за незаконную рубку леса в Карабаше.

Чёрным лесорубом оказался житель этого города. Он вырубил 21 сосну. Ущерб составил 550 тысяч рублей.

– Ему грозит до семи лет лишения свободы, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Устанавливаются и другие лица, причастные к этому преступлению. Жители Кыштыма и соседних городов могут сообщить о них анонимно по телефону доверия Главного управления МВД по Челябинской области 8-351-264-56-35. По обращениям будут проведены проверки.

В прошлом году на территории Кыштымского городского округа было выявлено три случая незаконной рубки леса.



