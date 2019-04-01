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В соседнем с Кыштымом городе женщина убила своего мужа

Автор: КР от Вчера, 17:27 Категория: Происшествия

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Сегодня в час ночи в Карабаше была задержана женщина, подозреваемая в убийстве мужа.

 

Бойцы группы задержания вневедомственной охраны управления Росгвардии по Челябинской области получили из карабашского отдела полиции сообщение о том, что в одном из домов на улице Нахимова разыгрался семейный скандал.

 

Прибывшие на место происшествия росгвардейцы услышали в доме женский крик и просьбы о помощи. Войдя в квартиру, они увидели лежащего на полу окровавленного мужчину, возле которого вся в слезах сидела женщина.

 

С её слов, когда она готовила на кухне ужин, разгорелась ссора. В это время она и нанесла мужу удар ножом в область сердца.

 

По данному факту следственными органами Следственного комитета по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство».


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