В Кыштыме рабочий получил серьёзные травмы после падения на производстве

Автор: КР от Вчера, 15:32 Категория: Происшествия

Сегодня из центральной городской больницы Кыштыма в Екатеринбург на дальнейшее лечение был отправлен мужчина, который упал с шестиметровой высоты на территории Кыштымского медеэлектролитного завода в минувшее воскресенье.

В больнице у него были диагностированы черепно-мозговая травма и переломы таза. До сегодняшнего дня он находился в реанимации – до того момента, пока состояние здоровья не позволило транспортировать его в автомобиле скорой помощи.

Как стало известно сайту «КР», пострадавший работал в компании "АРС" из Екатеринбурга, которая ведёт строительные работы на градообразующем предприятии Кыштыма в качестве субподрядчика у генерального подрячика "СМУ-2". Сам он из Пермского края.