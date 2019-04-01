В Кыштыме рабочий получил серьёзные травмы после падения на производстве Автор: КР от Вчера, 15:32 Категория: Происшествия 0 Сегодня из центральной городской больницы Кыштыма в Екатеринбург на дальнейшее лечение был отправлен мужчина, который упал с шестиметровой высоты на территории Кыштымского медеэлектролитного завода в минувшее воскресенье. В больнице у него были диагностированы черепно-мозговая травма и переломы таза. До сегодняшнего дня он находился в реанимации – до того момента, пока состояние здоровья не позволило транспортировать его в автомобиле скорой помощи. Как стало известно сайту «КР», пострадавший работал в компании "АРС" из Екатеринбурга, которая ведёт строительные работы на градообразующем предприятии Кыштыма в качестве субподрядчика у генерального подрячика "СМУ-2". Сам он из Пермского края. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить