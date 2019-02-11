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В Кыштыме прошла волна краж аккумуляторов из автомобилей

Автор: КР от 11-02-2019, 16:55 Категория: Происшествия

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В течение двух недель зарегистрировано 12 заявлений от водителей о краже аккумуляторов из их машин, припаркованных у жилых домов. Общий ущерб составил 40 тысяч рублей.

 

– Воры орудуют по ночам и выбирают машины, которые не оборудованы сигнализацией, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Больше всего краж совершено в радиогородке, но не обошли стороной и автовладельцев в районах Нижнего Кыштыма, Каолинового и ЧГРЭС.

 

Злоумышленников привлекают как легковые автомобили, так и грузовые. 

 

Сотрудники полиции рекомендуют кыштымцам парковать свои автомобили на охраняемых стоянках и оборудовать их противоугонными системами.


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То есть, спасение утопающих - дело рук самих утопающих. А может немного поработать со скупщиками металла? , сам по себе б/у аккумулятор в неизвестно каком состоянии, да еще в таких количествах никому не нужен, только на втормет.
 
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