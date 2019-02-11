В Кыштыме прошла волна краж аккумуляторов из автомобилей Автор: КР от 11-02-2019, 16:55 Категория: Происшествия 0 В течение двух недель зарегистрировано 12 заявлений от водителей о краже аккумуляторов из их машин, припаркованных у жилых домов. Общий ущерб составил 40 тысяч рублей. – Воры орудуют по ночам и выбирают машины, которые не оборудованы сигнализацией, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Больше всего краж совершено в радиогородке, но не обошли стороной и автовладельцев в районах Нижнего Кыштыма, Каолинового и ЧГРЭС. Злоумышленников привлекают как легковые автомобили, так и грузовые. Сотрудники полиции рекомендуют кыштымцам парковать свои автомобили на охраняемых стоянках и оборудовать их противоугонными системами. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Radishev 12 февраля 2019 07:17 Группа: Посетители Регистрация: 3.11.2011 Статус: 290 комментариев 0 публикаций То есть, спасение утопающих - дело рук самих утопающих. А может немного поработать со скупщиками металла? , сам по себе б/у аккумулятор в неизвестно каком состоянии, да еще в таких количествах никому не нужен, только на втормет. +3