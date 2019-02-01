За угрозу убийством житель Кыштыма отправился в тюрьму

Автор: КР от Вчера, 18:11 Категория: Происшествия

Судья мирового участка №1 вынесла приговор жителю Кыштыма Эдуарду Абудееву по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса РФ – угроза убийством – в виде лишения свободы на один год и два месяца. Было учтено, что в июле прошлого года он уже был осуждён на восемь месяцев условно за кражу чужого имущества. Таким образом, в колонии строгого режима он проведёт один год и шесть месяцев.

В ходе следствия было установлено, что Эдуард Абудеев 29 августа 2018 года пришёл к женщине домой в состоянии алкогольного опьянения. До этого она в течение двух лет время от времени поддерживала с ним связь. И это при том, что в последнее время осуждённый периодически её избивал.

В тот день, когда было совершено преступление, между ними произошёл конфликт. После оскорблений в свой адрес мужчина схватился за нож длиной 25 сантиметров и со словами: «Я тебя сейчас завалю!» замахнулся в сторону женщины. Однако она успела отклониться и ухватила нож рукой. На её шее и руке образовались царапины.

На крик женщины из соседней комнаты выскочил её несовершеннолетний сын, которому она велела бежать к матери Эдуарда. Сама потерпевшая покинуть квартиру не могла, так как в ней оставался ещё один маленький ребёнок, а мужчина преградил ей путь из кухни.

Именно мама Эдуарда и вызвала полицейских, которые его арестовали.

К слову, сама потерпевшая в суде защищала осуждённого, ссылаясь на то, что Абудеев обеспечивает их с дочерью, пока она находится в декретном отпуске. Она отказывалась и от своих показаний при первом допросе, убеждая суд, что находилась в состоянии алкогольного опьянения и её слова записали неправильно.

Однако с учётом свидетельских показаний вердикт суда был однозначен.

Приговор вступил в законную силу.