За угрозу убийством житель Кыштыма отправился в тюрьму Автор: КР от Вчера, 18:11 Категория: Происшествия 0 Судья мирового участка №1 вынесла приговор жителю Кыштыма Эдуарду Абудееву по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса РФ – угроза убийством – в виде лишения свободы на один год и два месяца. Было учтено, что в июле прошлого года он уже был осуждён на восемь месяцев условно за кражу чужого имущества. Таким образом, в колонии строгого режима он проведёт один год и шесть месяцев. В ходе следствия было установлено, что Эдуард Абудеев 29 августа 2018 года пришёл к женщине домой в состоянии алкогольного опьянения. До этого она в течение двух лет время от времени поддерживала с ним связь. И это при том, что в последнее время осуждённый периодически её избивал. В тот день, когда было совершено преступление, между ними произошёл конфликт. После оскорблений в свой адрес мужчина схватился за нож длиной 25 сантиметров и со словами: «Я тебя сейчас завалю!» замахнулся в сторону женщины. Однако она успела отклониться и ухватила нож рукой. На её шее и руке образовались царапины. На крик женщины из соседней комнаты выскочил её несовершеннолетний сын, которому она велела бежать к матери Эдуарда. Сама потерпевшая покинуть квартиру не могла, так как в ней оставался ещё один маленький ребёнок, а мужчина преградил ей путь из кухни. Именно мама Эдуарда и вызвала полицейских, которые его арестовали. К слову, сама потерпевшая в суде защищала осуждённого, ссылаясь на то, что Абудеев обеспечивает их с дочерью, пока она находится в декретном отпуске. Она отказывалась и от своих показаний при первом допросе, убеждая суд, что находилась в состоянии алкогольного опьянения и её слова записали неправильно. Однако с учётом свидетельских показаний вердикт суда был однозначен. Приговор вступил в законную силу. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить