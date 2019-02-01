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В Кыштыме совершено разбойное нападение на два магазина

Автор: КР от Сегодня, 10:51 Категория: Происшествия

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Вчера в пивной магазин на улице Мичурина зашёл мужчина в строительном респираторе и, угрожая продавцу молотком, потребовал отдать все деньги из кассы.

 

Продавец успел достать из кармана газовый баллончик и брызнул в лицо нападавшему, когда тот пытался пройти за прилавок. В это время в магазин зашёл покупатель и вместе они задержали налётчика.

 

Им оказался неработающий 28-летний житель Кыштыма. Выяснилось, что накануне вечером он совершил ещё одно разбойное нападение, и тоже в магазине. Угрожая продавцу предметом, похожим на скалку, он забрал из кассы пять тысяч рублей.

 

– Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Он признался в содеянном, пояснив, что всему виной алкоголь. Ему не хватало денег на покупку спиртного.

 

Грабитель задержан. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ – «Разбой».

 


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