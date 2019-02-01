В Кыштыме совершено разбойное нападение на два магазина Автор: КР от Сегодня, 10:51 Категория: Происшествия 0 Вчера в пивной магазин на улице Мичурина зашёл мужчина в строительном респираторе и, угрожая продавцу молотком, потребовал отдать все деньги из кассы. Продавец успел достать из кармана газовый баллончик и брызнул в лицо нападавшему, когда тот пытался пройти за прилавок. В это время в магазин зашёл покупатель и вместе они задержали налётчика. Им оказался неработающий 28-летний житель Кыштыма. Выяснилось, что накануне вечером он совершил ещё одно разбойное нападение, и тоже в магазине. Угрожая продавцу предметом, похожим на скалку, он забрал из кассы пять тысяч рублей. – Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Он признался в содеянном, пояснив, что всему виной алкоголь. Ему не хватало денег на покупку спиртного. Грабитель задержан. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ – «Разбой». Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить