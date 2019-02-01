Огнеборцы Кыштыма предотвратили распространение огня в садоводческом товариществе

Автор: КР от Сегодня, 12:12 Категория: Происшествия

Фотографии из группы "МЧС Аргаяш, Кыштым, Карабаш" социальной сети "ВКонтакте"

Утро субботы для огнеборцев пожарных частей 38 и 117 выдалось жарким. В 4 часа 34 минуты на пульт дежурного поступил звонок о возгорании в садоводческом товариществе «Теренкуль».

Три пожарные единицы техники и 10 огнеборцев на месте приступили к тушению садового домика. Огонь на него перекинулся с соседнего участка, где к моменту их приезда спасти что-либо не представлялось возможным.

Из-за плотной застройки в СНТ «Теренкуль» угроза распространения огня дальше сохранялась до последнего момента. И только по истечению четырёх часов огонь был полностью потушен. Причиной пожара стало нарушение эксплуатации электрооборудования в садовом домике, который был полностью уничтожен огнём. Второй огнеборцам удалось отстоять – он повреждён частично.