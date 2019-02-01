Огнеборцы Кыштыма предотвратили распространение огня в садоводческом товариществе Автор: КР от Сегодня, 12:12 Категория: Происшествия 0 Фотографии из группы "МЧС Аргаяш, Кыштым, Карабаш" социальной сети "ВКонтакте" Утро субботы для огнеборцев пожарных частей 38 и 117 выдалось жарким. В 4 часа 34 минуты на пульт дежурного поступил звонок о возгорании в садоводческом товариществе «Теренкуль». Три пожарные единицы техники и 10 огнеборцев на месте приступили к тушению садового домика. Огонь на него перекинулся с соседнего участка, где к моменту их приезда спасти что-либо не представлялось возможным. Из-за плотной застройки в СНТ «Теренкуль» угроза распространения огня дальше сохранялась до последнего момента. И только по истечению четырёх часов огонь был полностью потушен. Причиной пожара стало нарушение эксплуатации электрооборудования в садовом домике, который был полностью уничтожен огнём. Второй огнеборцам удалось отстоять – он повреждён частично. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить