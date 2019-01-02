Помощь спасателей из Кыштыма потребовалась после страшного ДТП Автор: КР от Сегодня, 10:25 Категория: Происшествия 0 Вчера на дороге между Кыштымом и Карабашом 51-летний житель Озёрска на автомобиле «Рено» выехал на встречную полосу. Как раз в тот момент по ней ехал 35-летний водитель небольшого грузовика из Златоуста. Столкновение было такой силы, что у легковушки снесло крышу и капот. – Мои коллеги первыми прибыли на место, – сообщил сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков. – Они с помощью гидравлического инструмента деблокировали водителя легкового авто – ему зажало ноги. Подоспевшие врачи скорой помощи диагностировали смерть мужчины. Помимо него, в «Рено» никого не было. Водитель грузовика не получил ни царапины. Подробности трагедии предстоит установить следствию. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить