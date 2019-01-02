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Помощь спасателей из Кыштыма потребовалась после страшного ДТП

Автор: КР от Сегодня, 10:25 Категория: Происшествия

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Вчера на дороге между Кыштымом и Карабашом 51-летний житель Озёрска на автомобиле «Рено» выехал на встречную полосу. Как раз в тот момент по ней ехал 35-летний водитель небольшого грузовика из Златоуста. Столкновение было такой силы, что у легковушки снесло крышу и капот.

 

– Мои коллеги первыми прибыли на место, – сообщил сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков. – Они с помощью гидравлического инструмента деблокировали водителя легкового авто – ему зажало ноги.

 

 

Подоспевшие врачи скорой помощи диагностировали смерть мужчины. Помимо него, в «Рено» никого не было. Водитель грузовика не получил ни царапины.

 

Подробности трагедии предстоит установить следствию.

 


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