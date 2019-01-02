В Кыштыме одна за другой произошли две серьёзные травмы на производстве Автор: КР от Вчера, 12:11 Категория: Происшествия 0 На Кыштымском электромеханическом заводе в минувший понедельник произошла серьёзная производственная травма. Слесарь-штамповщик, работающий во вторую смену на листогибочном прессе турецкого производства, получил открытый перелом руки. По имеющейся у сайта «КР» информации, настраивая пресс, он непроизвольно нажал на ножную педаль, механизм сработал мгновенно и угодил по руке 34-летнего работника завода. Всё произошло в 20:35, в больницу он поступил около 21 часа. Его прооперировали. Сейчас пострадавший находится на стационарном лечении. В декабре на этом заводе тоже произошла производственная травма. У работника опять же листогибочного пресса оказались повреждены пальцы руки. Медикам кыштымской городской больницы удалось их сохранить, но мужчина по-прежнему находится на больничном. Как удалось выяснить редакции «КР», вся полагающаяся документация к листогибочному прессу, в том числе и по соблюдению мер по охране труда, так и не была переведена с турецкого языка на русский. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить