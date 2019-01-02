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В Кыштыме одна другой произошли две серьёзные травмы на производстве

Автор: КР от Сегодня, 12:11 Категория: Происшествия

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На Кыштымском электромеханическом заводе в минувший понедельник произошла серьёзная производственная травма. Слесарь-штамповщик, работающий во вторую смену на листогибочном прессе турецкого производства, получил открытый перелом руки.

 

По имеющейся у сайта «КР» информации, настраивая пресс, он непроизвольно нажал на ножную педаль, механизм сработал мгновенно и угодил по руке 34-летнего  работника завода.

 

Всё произошло в 20:35,  в больницу он поступил около 21 часа. Его прооперировали. Сейчас пострадавший находится на стационарном лечении.

 

В декабре на этом заводе тоже произошла производственная травма. У работника опять же листогибочного пресса оказались повреждены пальцы руки. Медикам кыштымской городской больницы удалось их сохранить, но мужчина по-прежнему находится на больничном.

 

Как удалось выяснить редакции «КР», вся полагающаяся документация к листогибочному прессу, в том числе и по соблюдению мер по охране труда, так и не была переведена с турецкого языка на русский.


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