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В Кыштыме будут судить наркомана-иностранца

Автор: КР от Сегодня, 14:18 Категория: Происшествия

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В скором времени Кыштымский городской суд рассмотрит уголовное дело, фигурантом которого стал гражданин Украины. В конце ноября прошлого года полицейские задержали его в подъезде одного из многоквартирных домов на улице Красной Звезды, где он снимал квартиру.

 

Мужчина 1987 года рождения, не имея ни паспорта, ни разрешительных документов, дающих право на пребывание в России, находился в состоянии наркотического опьянения. Во время досмотра оперативники обнаружили в его кармане 15 свёртков с запрещённым веществом. Экспертиза показала, что в них было около 30 граммов производного метилового эфира, так называемой «синтетики».

 

Задержанный пояснил полицейским, что просто хранил наркотики, не намереваясь их распространять. Однако сразу после его заключения под стражу кто-то дистанционно удалил с его айфона всю информацию, в том числе и переписку в мессенджерах и социальных сетях.

 

За покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере украинцу грозит до 20 лет колонии. Ранее он не был судим. В Россию приехал в марте прошлого года. Первое время жил и работал на одной из автомоек в Челябинске.  


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