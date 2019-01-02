В Кыштыме будут судить наркомана-иностранца Автор: КР от Сегодня, 14:18 Категория: Происшествия 0 В скором времени Кыштымский городской суд рассмотрит уголовное дело, фигурантом которого стал гражданин Украины. В конце ноября прошлого года полицейские задержали его в подъезде одного из многоквартирных домов на улице Красной Звезды, где он снимал квартиру. Мужчина 1987 года рождения, не имея ни паспорта, ни разрешительных документов, дающих право на пребывание в России, находился в состоянии наркотического опьянения. Во время досмотра оперативники обнаружили в его кармане 15 свёртков с запрещённым веществом. Экспертиза показала, что в них было около 30 граммов производного метилового эфира, так называемой «синтетики». Задержанный пояснил полицейским, что просто хранил наркотики, не намереваясь их распространять. Однако сразу после его заключения под стражу кто-то дистанционно удалил с его айфона всю информацию, в том числе и переписку в мессенджерах и социальных сетях. За покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере украинцу грозит до 20 лет колонии. Ранее он не был судим. В Россию приехал в марте прошлого года. Первое время жил и работал на одной из автомоек в Челябинске. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить