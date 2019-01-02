В Кыштыме злоумышленник сломал старушке палец, выхватывая у неё сумку Автор: КР от Сегодня, 12:14 Категория: Происшествия 0 Прокуратура города Кыштыма направила в Кыштымский городской суд уголовное дело, которое было возбуждено по факту разбоя. В конце декабря 49-летний житель Карабаша напал на 77-летнюю старушку в самом центре нашего города – на улице Республики. Мужчина вырвал из её рук сумку и при этом умудрился сломать своей жертве палец. Полицейские задержали его по горячим следам и тут же заключили под стражу. – Обвиняемый возместил потерпевшей ущерб – около четырёх тысяч рублей, – сказал сайту «КР» заместитель прокурора города Кыштыма Константин Паутов. – Ранее он не привлекался к уголовной ответственности. Теперь карабашцу грозит наказание в виде принудительных работ до пяти лет либо лишения свободы до восьми лет с возможным штрафом до полумиллиона рублей. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить