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В Кыштыме злоумышленник сломал старушке палец, выхватывая у неё сумку

Автор: КР от Сегодня, 12:14 Категория: Происшествия

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Прокуратура города Кыштыма направила в Кыштымский городской суд уголовное дело, которое было возбуждено по факту разбоя. В конце декабря 49-летний житель Карабаша напал на 77-летнюю старушку в самом центре нашего города – на улице Республики.

 

Мужчина вырвал из её рук сумку и при этом умудрился сломать своей жертве палец. Полицейские задержали его по горячим следам и тут же заключили под стражу.

 

– Обвиняемый возместил потерпевшей  ущерб – около четырёх тысяч рублей, – сказал сайту «КР» заместитель прокурора города Кыштыма Константин Паутов. – Ранее он не привлекался к уголовной ответственности.

 

Теперь карабашцу грозит наказание в виде принудительных работ до пяти лет либо лишения свободы до восьми лет с возможным штрафом до полумиллиона рублей.


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