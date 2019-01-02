В Кыштыме курицы остались без крыши

Автор: КР от Сегодня, 11:26 Категория: Происшествия

Сегодня около пяти часов утра в пожарную часть № 38 позвонили очевидцы пожара на улице Кирова. Дым валил со двора одного из частных домов.

На место выехали три боевых расчёта, в том числе один – из 117-й пожарной части. Горел курятник. Огнеборцы два часа боролись с возгоранием.

– Благодаря оперативному сообщению надворную постройку удалось отстоять – огонь повредил лишь её крышу, – сказали сайту «КР» в пожарной части № 38. – Угрозы для соседних построек не было.

По предварительной версии, причиной пожара стало неправильное устройство печи – хозяева топили её, чтобы наседки не замёрзли.