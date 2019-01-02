В Кыштыме курицы остались без крыши Автор: КР от Сегодня, 11:26 Категория: Происшествия 0 Сегодня около пяти часов утра в пожарную часть № 38 позвонили очевидцы пожара на улице Кирова. Дым валил со двора одного из частных домов. На место выехали три боевых расчёта, в том числе один – из 117-й пожарной части. Горел курятник. Огнеборцы два часа боролись с возгоранием. – Благодаря оперативному сообщению надворную постройку удалось отстоять – огонь повредил лишь её крышу, – сказали сайту «КР» в пожарной части № 38. – Угрозы для соседних построек не было. По предварительной версии, причиной пожара стало неправильное устройство печи – хозяева топили её, чтобы наседки не замёрзли. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить