В Кыштыме живодёр отделался мелким штрафом за убийство кошки

Автор: КР от Вчера, 15:53 Категория: Происшествия

Как уже сообщалось на нашем сайте, прошлой осенью житель нашего города, подвыпив днём среди рабочей недели, задушил домашнюю кошку по кличке Белка. Дикий поступок он совершил на глазах у взрослой падчерицы.

Девушка обо всём рассказала своей матери, которая и обратилась в полицию. Дознаватели возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». По закону, это преступление карается лишением свободы до трёх лет.

Однако никто иной, как сами дознаватели полиции ходатайствовали перед мировым судьёй судебного участка № 1 города Кыштыма о прекращении уголовного дела и наказании подозреваемого только штрафом. Их поддержали и прокурорские работники. Более того, они были согласны и с его адвокатом, согласившись, что размер судебного штрафа может быть минимальным.

Судья учёл, что убийца домашнего животного раскаивается в совершённом преступлении. Кроме того, он является инвалидом третьей группы и имеет на иждивении малолетнего ребёнка.

Служитель Фемиды прекратил уголовное преследование живодёра и назначил ему самое лёгкое наказание – судебный штраф в пять тысяч рублей. Если он не оплатит его до середины февраля, то вновь станет фигурантом уголовного дела.

Труп кошки Белки, который больше месяца хранился как вещественное доказательство, суд разрешил утилизировать только после вступления постановления в законную силу.