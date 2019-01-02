В Кыштыме гость напал на хозяина квартиры с ножом Автор: КР от Сегодня, 10:14 Категория: Происшествия 0 Это произошло, как нередко бывает, после бурного застолья. Местный житель 1963 года рождения пришёл в гости к своему знакомому, который живёт в одном из многоквартирных домов на улице К. Либкнехта. В какой-то момент между ними завязалась словесная перепалка. Подвыпивший гость схватил нож и ударил им старшего приятеля в живот. Пострадавший доставлен в хирургическое отделение горбольницы с повреждением внутренних органов, в том числе печени. – Подозреваемый заключён под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – За причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит лишение свободы до десяти лет. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить