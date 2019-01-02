В Кыштыме гость напал на хозяина квартиры с ножом

Автор: КР от Сегодня, 10:14 Категория: Происшествия

Это произошло, как нередко бывает, после бурного застолья. Местный житель 1963 года рождения пришёл в гости к своему знакомому, который живёт в одном из многоквартирных домов на улице К. Либкнехта.

В какой-то момент между ними завязалась словесная перепалка. Подвыпивший гость схватил нож и ударил им старшего приятеля в живот. Пострадавший доставлен в хирургическое отделение горбольницы с повреждением внутренних органов, в том числе печени.

– Подозреваемый заключён под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – За причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит лишение свободы до десяти лет.