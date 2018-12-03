В Кыштыме осудили женщину, задушившую бывшего мужа Автор: КР от Сегодня, 12:43 Категория: Происшествия 0 Как уже сообщалось на нашем сайте, в феврале этого года 31-летняя жительница Кыштыма задушила своего бывшего мужа шнуром от зарядного устройства для мобильного телефона. На заседании Кыштымского городского суда обвиняемая пояснила, что в тот вечер отметила продажу своего автомобиля, выпив коньяк и пиво. После этого она созвонилась с бывшим супругом, с которым развелась несколько лет назад. Застолье продолжилось в его доме. По словам фигурантки уголовного дела, её бывший муж выпил много водки, после чего снял штаны. В этот момент она предложила ему поговорить о воспитании их общего ребёнка, на что мужчина заявил – мол, он не его. Разгорячённый спиртным, он стал рвать футболку на экс-супруге приговаривая, что подсадит её ребёнка на наркотики. Что происходило дальше, женщина якобы не помнит – очнулась уже со шнуром в руке. Сообразив, что совершила преступление, она сама позвонила в Единую дежурно-диспетчерскую службу и попросила вызвать скорую помощь и полицию. Оперативникам, приехавшим на место, она тут же во всём призналась. – Обвиняемая ранее не судима, она была замужем и работала, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь Кыштымского городского суда Елена Казакова. – Смягчающими обстоятельствами стали явка с повинной, содействие следствию, воспитание малолетнего ребёнка. Кроме того, представитель погибшего просил не лишать её свободы. Служители Фемиды приговорили женщину к семи годам заключения в исправительной колонии общего режима. Не согласившись с наказанием, она подала жалобу в Челябинский областной суд, однако приговор Кыштымского городского суда остался без изменений. Он вступил в законную силу. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Елизавета Сегодня, 15:28 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций Дай бог ей здоровья ни когда от туда не выйти. 0