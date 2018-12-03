В Кыштыме осудили женщину, задушившую бывшего мужа

Автор: КР от Сегодня, 12:43 Категория: Происшествия

Как уже сообщалось на нашем сайте, в феврале этого года 31-летняя жительница Кыштыма задушила своего бывшего мужа шнуром от зарядного устройства для мобильного телефона.

На заседании Кыштымского городского суда обвиняемая пояснила, что в тот вечер отметила продажу своего автомобиля, выпив коньяк и пиво. После этого она созвонилась с бывшим супругом, с которым развелась несколько лет назад. Застолье продолжилось в его доме.

По словам фигурантки уголовного дела, её бывший муж выпил много водки, после чего снял штаны. В этот момент она предложила ему поговорить о воспитании их общего ребёнка, на что мужчина заявил – мол, он не его. Разгорячённый спиртным, он стал рвать футболку на экс-супруге приговаривая, что подсадит её ребёнка на наркотики. Что происходило дальше, женщина якобы не помнит – очнулась уже со шнуром в руке.

Сообразив, что совершила преступление, она сама позвонила в Единую дежурно-диспетчерскую службу и попросила вызвать скорую помощь и полицию. Оперативникам, приехавшим на место, она тут же во всём призналась.

– Обвиняемая ранее не судима, она была замужем и работала, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь Кыштымского городского суда Елена Казакова. – Смягчающими обстоятельствами стали явка с повинной, содействие следствию, воспитание малолетнего ребёнка. Кроме того, представитель погибшего просил не лишать её свободы.

Служители Фемиды приговорили женщину к семи годам заключения в исправительной колонии общего режима. Не согласившись с наказанием, она подала жалобу в Челябинский областной суд, однако приговор Кыштымского городского суда остался без изменений. Он вступил в законную силу.